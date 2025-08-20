A pesar de las advertencias de Luz, la junta de accionistas decide no parar la producción de la empresa

La situación en la planta de saponificación de Perfumerías de la Reina ha alcanzado el nivel más alto de alerta tras detectarse posibles casos de bronquiolitis entre los operarios. Luz y Begoña han sido las primeras en alzar la voz ante la falta de acción por parte de don Pedro. ¡La doctora quiere hacer algo ya!

"Hasta que no demos con qué producto provoca la bronquiolitis, los operarios van a estar en peligro", ha advertido Luz. Cree que es mejor parar la producción antes de que se convierta en una epidemia. A pesar de las preocupaciones, la mayoría de la junta ha decidido no cerrar la producción: sobre todo Pedro y Damián se han puesto de acuerdo.

Solo se ha aprobado un estudio de seguridad, pero las dudas persisten. ¿Han protegido el negocio a costa de la salud? ¿Quién asumirá la responsabilidad si el riesgo se confirma?