Capítulo 375
Pelayo ha descubierto el cadáver de Santiago y... ¡Se ha guardado el arma del crimen!
En un giro inesperado, Pelayo ha encontrado a Marta y Fina intentando ocultar el cuerpo sin vida de Santiago.
Aunque se ha ofrecido a encargarse del problema, lo que ha hecho a continuación ha sembrado dudas.
Recordando una conversación con Damián, en la que decía: "Ese día perdí mucho más de lo que gané", en referencia a cuando dio el visto bueno a estar con Marta mientras ella mantenía una relación con Fina, Pelayo ha tomado el arma del crimen del cuerpo de Santiago y se la ha guardado en el bolsillo, en silencio.
¿Busca protegerlas o está a punto de usarlas como moneda de cambio para sus propios intereses? ¿Convertirá el arma en su forma de control? ¡El verdadero peligro podría no haber terminado!
