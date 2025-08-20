Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 375

Pelayo ha descubierto el cadáver de Santiago y... ¡Se ha guardado el arma del crimen!

En un giro inesperado, Pelayo ha encontrado a Marta y Fina intentando ocultar el cuerpo sin vida de Santiago.

Pelayo

Hannah Cordero
Publicado:

Aunque se ha ofrecido a encargarse del problema, lo que ha hecho a continuación ha sembrado dudas.

Recordando una conversación con Damián, en la que decía: "Ese día perdí mucho más de lo que gané", en referencia a cuando dio el visto bueno a estar con Marta mientras ella mantenía una relación con Fina, Pelayo ha tomado el arma del crimen del cuerpo de Santiago y se la ha guardado en el bolsillo, en silencio.

¿Busca protegerlas o está a punto de usarlas como moneda de cambio para sus propios intereses? ¿Convertirá el arma en su forma de control? ¡El verdadero peligro podría no haber terminado!

