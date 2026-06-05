Ferit, al límite por la fortuna familiar mientras la verdad de Seyran se complica: este domingo, en Una nueva vida

Las cosas están a punto de saltar por los aires en la mansión Korhan. Seyran intenta que Ferit reaccione y le planta cara: "Estoy arriesgando mucho por ti". Pero él, que tiene la cabeza en otra parte, sigue sin valorar lo que tiene: "¿Qué arriesgas por mí?".

Lo que el joven Korhan no sabe es que su mujer está viviendo un auténtico calvario médico a sus espaldas. De hecho, Esme sospecha que su hija le oculta algo: "Has comenzado el tratamiento, ¿verdad?".

Mientras tanto, Ferit sigue obsesionado con recuperar la fortuna familiar y exige respuestas: "¿Dónde están las piedras?". La sorpresa es mayúscula cuando se entera de que la gran señora es la clave de todo y que las joyas las tiene ella.

Además, dispuesta a ganarse el favor de la familia, Suna habla a solas con su tía Hattuc y le dice la verdad: "Soy la única que puede continuar el linaje de Halis, Seyran no puede".

Este domingo, a las 22:00 horas, no te pierdas el nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. Ya lo tienes disponible en atresplayer.

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