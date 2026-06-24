"No quiero ser padre": el durísimo desprecio de Ferit que deja a Seyran destrozada

Seyran ha ido a buscar a Ferit dispuesta a no dejarlo solo en estos momentos tan difíciles. Le ha propuesto afrontar el problema juntos, recordándole la fuerza que tienen cuando están unidos: "¿No somos un equipo? Además, somos un gran equipo. Déjame que te ayude". Así, la joven ha intentado quitarle hierro a la situación y le ha preguntado si no deberían tener aventuras que contarles a sus hijos en el futuro.

Sin embargo, sus palabras han provocado una reacción durísima en Ferit, que ha estallado al considerar que no se estaba tomando el peligro en serio: "¿Es un juego de niños? ¡Me da completamente igual! ¡No quiero a ninguno de vosotros conmigo!". Seyran, asustada, le ha reprochado que su único plan es ir a buscar la muerte.

Lejos de ablandarse, Ferit ha continuado con los desprecios y ha tirado por tierra su sueño de formar una familia: "No sueñes con tener hijos. No quiero ser padre. Tenlo en cuenta". Luego, le ha exigido de malas formas que se marchara y lo dejara en paz.

Seyran ha salido de la habitación rota y llorando desconsolada ante la presencia de su padre. Al verla en ese estado, Kazim ha estallado contra Orhan, quejándose de los desplantes del joven: "Este hijo tuyo se está pasando. Siempre molesta a mi hija". A pesar del desprecio que acababa de sufrir, Seyran ha intentado defender a su marido ante su padre, reconociendo que el problema es que Ferit está fuera de sí y nadie sabe cómo frenarlo.

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