Ifakat destapa la verdadera razón por la que nunca soportó a Gülgün

Gülgün, cansada de la actitud de su cuñada, ha intentado entender de dónde viene tanto resentimiento: "Muchos años pensé. ¿Y Ifakat cree que soy una rival?". Sin embargo, Ifakat le ha reprochado el lugar que siempre ocupó dentro de la familia: "Fuiste tú quien brilló siempre durante años".

Muy dolida, le ha recordado cómo todos la protegían y la cuidaban: "La esposa legítima, nunca te abandonaron, querida. Que Gülgün no esté triste, que no le hagan daño, que no le rompan el corazón…".

Lejos de quedarse así la cosa, Ifakat ha comparado aquella vida con la que ella ha llevado en la mansión: "¿Y qué me dices de mí? Detrás de las puertas, en la oscuridad, sin marido, sin hijos, sin vida propia, nunca nadie la ayudaba". Según ella, eso fue lo que terminó endureciendo su carácter: "No podía pedir ayuda a nadie. Era muy fuerte, pero se abrió camino a zarpazos".

También le ha echado en cara que se llevara toda la luz. Ifakat piensa que su cuñada iba siempre de víctima y que la aplastó con su bondad, disfrutando de la situación en el fondo.

Gülgün se ha quedado de piedra ante el ataque y le ha dicho que no se puede creer lo que estaba escuchando. Entonces, la tía de Ferit le ha preguntado si alguna vez se ha planteado de verdad si ha sido una buena esposa, una buena nuera o madre. Le ha recriminado que solo buscara la aprobación de Halis y que no le importaran ni Orhan ni sus hijos.

Para terminar de rematarla, le ha asegurado que ella no rompió su matrimonio porque ya estaba acabado, dejando claro que lo único que los separó fue la distancia que ella misma puso con su marido.

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