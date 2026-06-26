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El 12 de julio en atresplayer

Misterio, trabajo en equipo y dos mentes brillantes: descubre el tráiler oficial de Ágata y Lola

La serie protagonizada por Mireia Oriol y Eva Martín llegará el 12 de julio a atresplayer y promete enganchar a los espectadores con sus vibrantes tramas.

Descubre el tráiler oficial de Ágata y Lola

Misterio, trabajo en equipo y dos mentes brillantes: descubre el tráiler oficial de Ágata y Lola

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Patri Bea
Patri Bea
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Ágata y Lola es el nuevo procedimental que llegará a atresplayer el próximo domingo 12 de julio. Está protagonizado por Eva Martín y Mireia Oriol y cuenta con actores como Antonio Garrido, Francis Lorenzo, Sara Sanz o Xosé A. Touriñán entre el reparto.

Lola conocerá a Ágata a raíz de un caso que está investigando y se quedará alucinada con su talento. Hará lo que sea para que la joven pase a formar parte de su equipo y para que nadie descubra que entra dentro del espectro autista, ya que podrían inhabilitarla.

Aunque son muy diferentes la una de la otra, entre Ágata y Lola se formará una peculiar amistad que sorprenderá a todo su entorno. ¡No te pierdas Ágata y Lola, a partir del domingo 12 de julio en atresplayer!

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