Roser Tapias se despide por todo lo alto de su personaje en Sueños de libertad: “María me ha dado muchísimas cosas"

María pone punto final, por ahora, a su andadura en casa de los De la Reina. Tras darle la nulidad matrimonial a Andrés, el personaje ha decidido marcharse de Toledo… ¿para siempre?

Lo cierto es que a Andrés le dice que se irá a Málaga, pero el espectador sabe que sus planes pasan por irse a París. ¿Volverá en algún momento dando más guerra?

Roser Tapias ha dado vida a esta antagonista durante los dos años que lleva en emisión Sueños de libertad.

Como ella misma reconoce, María es un personaje que le ha permitido interpretar “muchos registros”, y cada día con ella es una “montaña rusa”.

“María es un bombón de personaje”

La intérprete ha confesado lo mucho que le ha permitido crecer como “actriz y en lo personal” interpretar a este personaje.

Sobre su trayectoria, explica que para ella ha sido “un lujo” interpretar la evolución de María, de la luz a la absoluta oscuridad. Ya que llega como una joven inocente de Jaca para ver a su novio Andrés, y todo se va torciendo en Toledo y tras su entrada en la familia… ¡Ha tenido una evolución gigante!

“Interpretar a María es un privilegio”, reconocía muy feliz la actriz, ya que le ha permitido interpretar a muchos personajes en uno. Con las mil caras que ha sacado María en la ficción.

Sobre el final del personaje, cuenta que al final, estaba muy claro que la iban a descubrir su affair con Gabriel, y eso permite a Andrés hacerle chantaje.

Sin embargo, ella dice que se va a Málaga cuando en realidad toma un tren a París, ¿qué tiene preparado aún María Duque? ¿Qué está tramando?

Roser advierte que su personaje, “siempre sigue dando guerra”. ¿Volveremos a verla cruzar las puertas de casa de la Reina?

Dale al play y disfruta de la entrevista completa a Roser Tapias tras su despedida en Sueños de libertad.