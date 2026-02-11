Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido exclusivo

Roser Tapias se despide por todo lo alto de su personaje en Sueños de libertad: “María me ha dado muchísimas cosas"

La actriz desvela cómo ha visto la trayectoria de María en la ficción y cómo ha afrontado su final.

Roser Tapias se despide por todo lo alto de su personaje en Sueños de libertad: “María me ha dado muchísimas cosas"

Publicidad

María pone punto final, por ahora, a su andadura en casa de los De la Reina. Tras darle la nulidad matrimonial a Andrés, el personaje ha decidido marcharse de Toledo… ¿para siempre?

Lo cierto es que a Andrés le dice que se irá a Málaga, pero el espectador sabe que sus planes pasan por irse a París. ¿Volverá en algún momento dando más guerra?

María miente a Andrés diciéndole se va a Málaga cuando en realidad se marcha a París, ¿qué estará ocultando?

Roser Tapias ha dado vida a esta antagonista durante los dos años que lleva en emisión Sueños de libertad.

Como ella misma reconoce, María es un personaje que le ha permitido interpretar “muchos registros”, y cada día con ella es una “montaña rusa”.

“María es un bombón de personaje”

La intérprete ha confesado lo mucho que le ha permitido crecer como “actriz y en lo personal” interpretar a este personaje.

Sobre su trayectoria, explica que para ella ha sido “un lujo” interpretar la evolución de María, de la luz a la absoluta oscuridad. Ya que llega como una joven inocente de Jaca para ver a su novio Andrés, y todo se va torciendo en Toledo y tras su entrada en la familia… ¡Ha tenido una evolución gigante!

María y Andrés

“Interpretar a María es un privilegio”, reconocía muy feliz la actriz, ya que le ha permitido interpretar a muchos personajes en uno. Con las mil caras que ha sacado María en la ficción.

Sobre el final del personaje, cuenta que al final, estaba muy claro que la iban a descubrir su affair con Gabriel, y eso permite a Andrés hacerle chantaje.

Sin embargo, ella dice que se va a Málaga cuando en realidad toma un tren a París, ¿qué tiene preparado aún María Duque? ¿Qué está tramando?

Roser advierte que su personaje, “siempre sigue dando guerra”. ¿Volveremos a verla cruzar las puertas de casa de la Reina?

Dale al play y disfruta de la entrevista completa a Roser Tapias tras su despedida en Sueños de libertad.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Roser Tapias se despide por todo lo alto de su personaje en Sueños de libertad: “María me ha dado muchísimas cosas"

Roser Tapias se despide por todo lo alto de su personaje en Sueños de libertad: “María me ha dado muchísimas cosas"

¿Qué ha sido de Asuman? El gran vacío en la mansión Korhan tras su marcha a Europa

¿Qué ha sido de Asuman? El gran vacío en la mansión Korhan tras su marcha a Europa

Sueños de libertad, la serie más vista de la televisión, celebra 500 capítulos con más emoción que nunca

Sueños de libertad, la serie más vista de la televisión, celebra 500 capítulos con más emoción que nunca

Entre Tierras 2
Exclusivo

"María, tienes que despertar": el 15 de marzo, atresplayer estrena la segunda temporada de Entre Tierras

Kaya Albora
El hermano menor

Kaya Albora, el hijo rebelde del clan que pondrá a su familia en peligro en En tierra lejana

María León
A las 23.00h

Los actores desvelan por qué no te puedes perder Perdiendo el juicio, mañana estreno en Antena 3

El elenco de la serie comparte los motivos por los que la historia de Amanda promete conquistar al público desde el primer episodio.

Çagla
Sus inseguridades

"Me da miedo ser una carga para vosotros": Çagla comparte sus traumas y miedos con Seren

La mejor amiga de Bahar le ha explicado a la residente por qué tiene tanto miedo a abrirse al amor con Harun y ha compartido con ella sus traumas infantiles.

Evren vuelve a marcharse sin despedirse de Bahar: "Esto acaba aquí"

Evren vuelve a marcharse sin despedirse de Bahar: "Esto acaba aquí"

¡Nueva pareja en el hospital! Çagla acepta la propuesta de Harun y se funden en un romántico beso

¡Nueva pareja en el hospital! Çagla acepta la propuesta de Harun y se funden en un romántico beso

“Te quiero de verdad”: Bahar se sincera y le pide a Evren que no se marche

“Te quiero de verdad”: Bahar se sincera y le pide a Evren que no se marche

Publicidad