La muerte de Orhan vuelve a abrir heridas que nadie quería recordar: esta noche en Una nueva vida

El ambiente es irrespirable. Los asistentes hablan de la "relación especial" entre padre e hijo y del sacrificio de Orhan al salvar la vida de Halis. Pero mientras todos intentan suavizar la realidad diciendo que tuvo una vida feliz y admirada, Gülgün llega al límite. La madre de Ferit no puede soportar más la hipocresía y comienza a reírse nerviosamente.

“¿Qué accidente?”, pregunta ante los comentarios de los invitados. La rabia contenida durante años sale a la luz cuando Gülgün mira a Halis y suelta la bomba delante de todos: “Tan especial era su relación que mi marido se sentía un inútil cada día de su vida. ¡Siempre trataste a tu hijo con desprecio!”.

Ni los intentos de Ifakat por frenarla ni el respeto al duelo detienen a una Gülgün que ya no tiene nada que perder. En la mansión Korhan, el luto no solo trae tristeza; hoy, las heridas abiertas sangran más que nunca y el patriarca de la familia queda retratado como el culpable de la infelicidad de su propio hijo. ¿Podrá Halis soportar la verdad en medio del funeral?