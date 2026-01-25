Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

La muerte de Orhan vuelve a abrir heridas que nadie quería recordar: esta noche en Una nueva vida

La mansión Korhan está de luto. Una semana después de la tragedia, la familia recibe a decenas de invitados para rendir homenaje a Orhan. Sin embargo, lo que empieza como una despedida solemne termina en un estallido de verdades que nadie se atreve a decir.

Ferit

Publicidad

El ambiente es irrespirable. Los asistentes hablan de la "relación especial" entre padre e hijo y del sacrificio de Orhan al salvar la vida de Halis. Pero mientras todos intentan suavizar la realidad diciendo que tuvo una vida feliz y admirada, Gülgün llega al límite. La madre de Ferit no puede soportar más la hipocresía y comienza a reírse nerviosamente.

“¿Qué accidente?”, pregunta ante los comentarios de los invitados. La rabia contenida durante años sale a la luz cuando Gülgün mira a Halis y suelta la bomba delante de todos: “Tan especial era su relación que mi marido se sentía un inútil cada día de su vida. ¡Siempre trataste a tu hijo con desprecio!”.

Ni los intentos de Ifakat por frenarla ni el respeto al duelo detienen a una Gülgün que ya no tiene nada que perder. En la mansión Korhan, el luto no solo trae tristeza; hoy, las heridas abiertas sangran más que nunca y el patriarca de la familia queda retratado como el culpable de la infelicidad de su propio hijo. ¿Podrá Halis soportar la verdad en medio del funeral?

El secreto de Seyran se resquebraja: Ferit sospecha y Suna lo descubre en el próximo capítulo

El secreto de Seyran se resquebraja: Ferit sospecha y Suna lo descubre en el próximo capítulo

Antena 3» Series» Una nueva vida» Avances

Publicidad

Series

Ferit

La muerte de Orhan vuelve a abrir heridas que nadie quería recordar: esta noche en Una nueva vida

Andrés

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés, decidido a denunciar a María por su aventura con Gabriel

Julia y David

Julia y David en La Encrucijada: del flechazo prohibido al amor más intenso de la serie

¿De qué conoces a Fernando Andina? Descúbrelo todo sobre el actor que interpreta a Pablo Salazar en Sueños de libertad
Larga trayectoria |

¿De qué conoces a Fernando Andina? Descúbrelo todo sobre el actor que interpreta a Pablo Salazar en Sueños de libertad

Baran Bölükbaşı, actor de Una nueva vida
¿Lo sabías?

De villano en Una nueva vida a cantante de trap: la inesperada doble vida de Baran Bölükbaşı

Ana Carlota Fernández llega a Sueños de libertad pisando fuerte: "Valentina lo va a revolucionar todo"
Entrevista exclusiva

Ana Carlota Fernández llega pisando fuerte a Sueños de libertad: "Valentina lo va a revolucionar todo"

La actriz aterriza en la serie diaria más vista de la televisión dando vida a Valentina, una amiga de la infancia de Cloe, que llega a la fábrica como dependienta.

Octavio y César
Su agitada historia

De enemigos mortales a aliados contra Saúl: la impactante evolución de César y Octavio en La Encrucijada

César llegó a Oramas decidido a vengar la muerte de su padre, convencido de que Octavio era el culpable. Lo que ninguno imaginaba es que aquella enemistad marcada por una mentira acabaría convirtiéndose en una alianza inesperada contra un enemigo común.

En tierra lejana

Un cruel chantaje de los Albora retendrá a Alya en Mardin: En tierra lejana, muy pronto gran estreno

Capítulo 483 de Sueños de libertad; 23 de enero: malestar en los De la Reina por el nombramiento de Pablo Salazar

Capítulo 483 de Sueños de libertad; 23 de enero: malestar en los De la Reina por el nombramiento de Pablo Salazar

Ferit

“Su época ha terminado, es mi turno”: Ferit planea derrocar a Halis en el próximo capítulo de Una nueva vida

Publicidad