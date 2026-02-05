"No se si estoy listo para volver a verla": Ferit y Seyran se reencuentran dos años después en Una nueva vida

El domingo viviremos un salto temporal de dos años en Una nueva vida y comprobaremos que la vida de los protagonistas de esta historia ha cambiado por completo. Seyran regresará a Estambul después de todo este tiempo alejado de los Korhan y lo hará acompañada de... ¡un nuevo amor!

Seyran parece haberse ilusionado de nuevo. De hecho, le pedirá a su nuevo novio que se case con ella. ¿Aceptará? La nueva pareja ha regresado a la ciudad para acudir a un acontecimiento muy importante en el que podrían coincidir con Ferit.

"No sé si estoy listo para volver a ver a Seyran", dirá Ferit preocupado al descubrir que la mujer de la que estuvo perdidamente enamorado ha vuelto a Estambul. ¿Qué pasará cuando se encuentren?

Amor, celos, venganza y muchas cuentas pendientes por resolver es lo que veremos en las próximas entregas de Una nueva vida.