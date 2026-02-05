El domingo
"No se si estoy listo para volver a verla": Ferit y Seyran se reencuentran dos años después en Una nueva vida
En el próximo episodio de la serie, viviremos un salto temporal en el que veremos que la vida de los protagonistas ha cambiado por completo.
El domingo viviremos un salto temporal de dos años en Una nueva vida y comprobaremos que la vida de los protagonistas de esta historia ha cambiado por completo. Seyran regresará a Estambul después de todo este tiempo alejado de los Korhan y lo hará acompañada de... ¡un nuevo amor!
Seyran parece haberse ilusionado de nuevo. De hecho, le pedirá a su nuevo novio que se case con ella. ¿Aceptará? La nueva pareja ha regresado a la ciudad para acudir a un acontecimiento muy importante en el que podrían coincidir con Ferit.
"No sé si estoy listo para volver a ver a Seyran", dirá Ferit preocupado al descubrir que la mujer de la que estuvo perdidamente enamorado ha vuelto a Estambul. ¿Qué pasará cuando se encuentren?
