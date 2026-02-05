Antena3
El domingo

"No se si estoy listo para volver a verla": Ferit y Seyran se reencuentran dos años después en Una nueva vida

En el próximo episodio de la serie, viviremos un salto temporal en el que veremos que la vida de los protagonistas ha cambiado por completo.

"No se si estoy listo para volver a verla": Ferit y Seyran se reencuentran dos años después en Una nueva vida

Patri Bea
El domingo viviremos un salto temporal de dos años en Una nueva vida y comprobaremos que la vida de los protagonistas de esta historia ha cambiado por completo. Seyran regresará a Estambul después de todo este tiempo alejado de los Korhan y lo hará acompañada de... ¡un nuevo amor!

Seyran parece haberse ilusionado de nuevo. De hecho, le pedirá a su nuevo novio que se case con ella. ¿Aceptará? La nueva pareja ha regresado a la ciudad para acudir a un acontecimiento muy importante en el que podrían coincidir con Ferit.

"No sé si estoy listo para volver a ver a Seyran", dirá Ferit preocupado al descubrir que la mujer de la que estuvo perdidamente enamorado ha vuelto a Estambul. ¿Qué pasará cuando se encuentren?

Amor, celos, venganza y muchas cuentas pendientes por resolver es lo que veremos en las próximas entregas de Una nueva vida. ¡Te esperamos el domingo, a las 22:00h en Antena 3!Y si no puedes esperar, adelántate en atresplayer.

Halis se retira y pasa el testigo a Orhan con un mensaje sobre la vida, la muerte y el amor que nadie olvidará

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña, muy angustiada, teme perder a su hijo

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña, muy angustiada, teme perder a su hijo

Capítulo 490 de Sueños de libertad, 4 de febrero: Andrés, a punto de conseguir la nulidad matrimonial y ser libre por fin

Capítulo 492 de Sueños de libertad, 5 de febrero: Andrés, a punto de conseguir la nulidad matrimonial y ser libre por fin

Miguel Salazar intenta salvar la vida a Juanito, ¡el bebé está en estado crítico tras sufrir una parada cardiaca!
Miguel Salazar intenta salvar la vida a Juanito, ¡el bebé está en estado crítico tras sufrir una parada cardiaca!

El pánico se apodera de Valentina al ver a Rodrigo en la fábrica, ¿se reencontrará con él?
El pánico se apodera de Valentina al ver a Rodrigo en la fábrica, ¿se reencontrará con él?

Tasio acepta ser el socio de Damián en su nueva andadura profesional: “Es una oportunidad que no puedo rechazar”
Tasio acepta ser el socio de Damián en su nueva andadura profesional: “Es una oportunidad que no puedo rechazar”

El joven, muy ilusionado, le confiesa a su padre que quiere trabajar con él codo con codo.

“Me rindo”: María cede al chantaje de Andrés y acepta la nulidad matrimonial a cambio de no ir a la cárcel
“Me rindo”: María cede al chantaje de Andrés y acepta la nulidad matrimonial a cambio de no ir a la cárcel

La joven le promete a Andrés que hará todo lo que esté en su mano para acelerar el proceso y romper definitivamente su matrimonio.

Saffet

Así termina la historia de Saffet en Una nueva vida, el personaje que llevó al límite a Suna

Daniel Ibañez

Daniel Ibáñez interpreta a Bosco, el becario que quiere romper con su pasado en Perdiendo el juicio

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina, muerta de miedo, pretende marcharse de Toledo

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina, muerta de miedo, pretende marcharse de Toledo

