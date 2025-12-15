“Acaba con ellos”: dos disparos ponen fin al secuestro de Seyran con un giro devastador

Ferit se ha adelantado y les ha preparado una emboscada en una carretera secundaria. Cuando la furgoneta ha aparecido, les ha cortado la salida y se ha escondido lo justo para atacar primero. Dos disparos han dejado fuera de combate a los dos seguratas que los escoltaban. Con el camino bloqueado y sin protección, la madre y el hijo se han bajado del coche y se han quedado frente a él.

En ese cara a cara, Ferit les ha exigido que le dijeran dónde estaba su esposa. Mezide ha ido directa a la parte trasera, ha abierto el maletero y se la ha mostrado. Seyran estaba dentro, malherida, destrozada, apenas consciente. Ferit se ha derrumbado al verla.

Ahí ha intentado lo único que podía: negociar. Le ha dicho que soltaría el arma, que se lo llevaran a él y la dejaran a ella. Y lo ha cumplido. Ha tirado la pistola al suelo para demostrar que hablaba en serio.

Seyran, con la voz rota, le ha suplicado a Akin que terminara con aquello si le quedaba un poco de humanidad. En ese momento se ha desplomado y su marido ha corrido sin pensarlo a su lado, pidiéndole que lo mirara, que le diera la mano y que no lo dejara.

Mezide, sin permitir que Akin dudara, lo ha empujado a rematarlo todo. Le ha gritado que ya los estaban persiguiendo, que no le dejara hablar a Ferit y que disparara de una vez. Ferit, de rodillas junto a Seyran, ha levantado la cara hacia Akin y le ha rogado que le hiciera lo que quisiera a él, pero que no le hiciera nada a Seyran.

Sin embargo, Akin los ha apuntado y ha dicho: “Se acabó. Le hice una promesa a Seyran”. Y entonces se han escuchado dos disparos. ¿Quiénes han muerto?