“Me va a explotar el cerebro de tanto pensar en ti”: la reconciliación más dulce de Ferit y Seyran

Entre tantos problemas y secretos, la pareja siempre encuentra un refugio el uno en el otro. Aunque los nervios están a flor de piel, Ferit y Seyran han vuelto a demostrar que su conexión es única.

Ferit y Seyran han tenido un momento a solas en su habitación para decirse todo lo que sienten. Ferit, cansado de cargar con tanto peso, le ha confesado a su mujer lo mucho que se esfuerza por verla bien: “Me estoy matando por ti. A veces pienso tanto en ti, Seyran, que me parece que me va a acabar explotando el cerebro”.

Aunque han empezado sacando algunos reproches sobre lo ocurrido con Kazim y Zerrin, Ferit no ha querido que la noche terminara mal. Con esa chispa que le caracteriza, ha decidido cambiar los gritos por risas: “He sido como tu perro mucho tiempo... me dices ven y voy”, ha bromeado mientras intentaba arrancarle una sonrisa a Seyran.

Entre cosquillas y juegos, Ferit ha conseguido romper la coraza de Seyran: “Te voy a enseñar lo guapo que soy, no me vuelvas loco”, le ha dicho mientras se acercaba a ella. Tras unas cosquillas, han acabado de la mejor manera posible: fundiéndose en un apasionado beso. Por un momento, se han olvidado del mundo y de los secretos que les rodean para ser, simplemente, ellos dos.

