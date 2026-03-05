Antena3
Ferit y Seyran pagan el precio por volver a acercarse: todo se tambalea este domingo en Una nueva vida

Seyran pensaba que había encontrado la calma con Sinan, pero en el próximo capítulo descubrirá que se ha metido en la boca del lobo. Mientras tanto, Ferit pierde a la única mujer que le daba paz: Diyar le dice que no puede más y se va de su lado.

Desde que Ferit y Seyran se reencontraron, todo está cambiando y las vidas que ambos habían construido por separado han empezado a desmoronarse. En el capítulo de este domingo, la cara más oscura de Sinan sale por fin a la luz tras descubrir el secreto que más le duele: Seyran y Ferit han estado visitando juntos la que iba a ser su futura casa.

Los celos lo ciegan por completo: “¿Cómo se atreve a hacerlo? ¡Siempre Ferit! ¡Basta ya de Ferit!”, grita fuera de sí. Es una reacción tan fuerte que deja a Seyran paralizada. En ese momento, ella se da cuenta del peligro que corre al lado de su marido y se lo dice a la cara: “Para, me estás dando miedo, ¿vale?”.

Pero los terremotos no solo sacuden a los Kantarci. La estabilidad de Ferit también se va a pique. Diyar, cansada de sentirse siempre el segundo plato y de ver que el corazón de su novio sigue en otro lado, decide que ya no puede más: “Creo que deberíamos terminar esta relación”.

El destino se vuelve más caprichoso que nunca. Mientras Sinan se convierte en una amenaza para Seyran, Ferit se queda completamente solo tras su ruptura con Diyar. El reencuentro del antiguo matrimonio ha desatado una gran tormenta.

Este domingo, a las 22.00 horas, nuevo capitulazo de Una nueva vida. Y si no puedes esperar, adelántate ya en atresplayer.

