¡Ya son marido y mujer!: Seyran y Sinan se casan en secreto tras los celos por Ferit

La tensión y los celos han precipitado las cosas. Tras volver a ver a Ferit tan cerca de Seyran, Sinan se ha sentido más inseguro que nunca. A pesar de que su madre, Ayla, no acepta la relación, Sinan ha decidido dar el paso definitivo para no perder a Seyran y la ha llevado directamente a los juzgados.

Mientras esto ocurría, Ayla ha ido a visitar a Esme, la madre de Seyran, con intenciones que nada tienen que ver con una celebración. "No te alegres demasiado pronto", le ha advertido de forma cortante, dejando claro que su visita no era de cortesía.

Sin embargo, sus planes de boicot han llegado tarde. En el juzgado, la ceremonia ya estaba en marcha y, aunque Sinan y Seyran querían algo íntimo, la hermana de Sinan ha aparecido por sorpresa tras enterarse por un soplo. "No te puedes casar sin mí", ha dicho emocionada al llegar a tiempo para ser testigo del enlace de su hermano.

Frente al juez, los dos han pronunciado las palabras que cambiarán su futuro para siempre. Con un rotundo "sí", Seyran y Sinan se han convertido en marido y mujer. Con este matrimonio exprés, Sinan busca proteger su relación y alejar definitivamente la sombra de Ferit, sin imaginar que acaba de declarar una guerra abierta con su propia madre.