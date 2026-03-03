Antena3
Capítulo 76

Diyar vive vigilada por su abuelo: “Tiene ojos y oídos en todas partes”

La joven ya no puede ocultar más la realidad de su vida. Tras un matrimonio fallido y un divorcio que todavía le duele, Diyar vive atrapada en una jaula de oro pagada por su abuelo.

Ferit, con su curiosidad habitual, ha empezado a preguntar por el alquiler de la casa, y la respuesta le ha dejado helado: lo paga el abuelo de Diyar. A pesar de que su familia vive lejos, en Samsun, la joven ha confesado que el patriarca tiene "ojos y oídos en todas partes". Es por eso que ha escondido su relación con Ferit durante todo este tiempo.

Pero lo mejor ha sido el reparto de zascas entre la pareja. Cuando Ferit se ha puesto valiente y le ha dicho que, siendo una mujer adulta que ya se ha casado y divorciado, debería plantarle cara a su abuelo, Diyar le ha devuelto la valentía: "¿Me lo dices tú, que sigues viviendo en la mansión de tu familia a tu edad?".

Ferit, sin perder el humor, se ha defendido diciendo que él es un "chico de mansión", pero la verdad es que Diyar le ha puesto un espejo delante de la cara: ambos son esclavos de sus apellidos.

Tras un matrimonio fallido y un divorcio a sus espaldas, Diyar sabe que su abuelo no le perdonará ni un solo desliz más.

Sin embargo, lo que no esperaban es que el miedo se hiciera realidad a la mañana siguiente. Los abuelos de Diyar se han presentado por sorpresa en la casa y, tras pillar a la pareja, la relación ha dado un giro radical. Ya no valen los escondites: el abuelo ha impuesto su ley y ahora Ferit deberá pedirle matrimonio si quiere seguir viéndola.

¡A un piso de distancia! El angustioso casi reencuentro de Seyran y Ferit en un centro comercial

¡Cihan se rebela!: Desafía a Sadakat y deja que el niño se vaya con Alya esta noche en En tierra lejana

Carlos Scholz en Entre tierras

Así es Germán, el personaje de Carlos Sholz en Entre tierras: "Tiene unas intenciones muy interesantes"

Mine
En tierra lejana | 2 de marzo

“Alya se casará conmigo”: la bomba de Cihan que deja a Mine en shock en el hospital

Pakize
En tierra lejana | 2 de marzo

¡Chantaje en la familia!: La llamada de Pakize obliga a Nare a sacrificarse por Sahin

Alya
En tierra lejana | 2 de marzo

“¿Por quién pides perdón?”: Alya rechaza las disculpas de Cihan y le planta cara

El viaje de vuelta a la mansión Albora se ha convertido en una pesadilla para Alya. Incapaz de procesar que su propia familia política haya intentado usar a su hijo como cebo, la joven ha obligado a Cihan a parar el coche en mitad de la nada. Allí, bajo el sol, ha estallado.

Sadakat
En tierra lejana | 2 de marzo

Sadakat lleva a su nieto a ver a Alya esposada y se justifica ante Cihan: “Tiene que aprender a soportar el dolor”

En un intento desesperado por doblegar la voluntad de Alya, la matriarca ha llevado al pequeño Cihan Deniz a los juzgados para que vea a su madre esposada y escoltada por la policía. ¡Un plan siniestro que Cihan ha logrado frenar en el último segundo!

Alya

“Toda tu familia ha sido derrotada por una mujer”: Alya revienta a Cihan desde el calabozo

Nare

“Fue por tu cobardía”: Nare le echa en cara a Sahin que no huyera con ella cuando pudo

Xenia Tostado y Oriol Tarrasón demuestran su gran complicidad fuera de cámaras en un divertido cara a cara

