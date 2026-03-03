Diyar vive vigilada por su abuelo: “Tiene ojos y oídos en todas partes”

Ferit, con su curiosidad habitual, ha empezado a preguntar por el alquiler de la casa, y la respuesta le ha dejado helado: lo paga el abuelo de Diyar. A pesar de que su familia vive lejos, en Samsun, la joven ha confesado que el patriarca tiene "ojos y oídos en todas partes". Es por eso que ha escondido su relación con Ferit durante todo este tiempo.

Pero lo mejor ha sido el reparto de zascas entre la pareja. Cuando Ferit se ha puesto valiente y le ha dicho que, siendo una mujer adulta que ya se ha casado y divorciado, debería plantarle cara a su abuelo, Diyar le ha devuelto la valentía: "¿Me lo dices tú, que sigues viviendo en la mansión de tu familia a tu edad?".

Ferit, sin perder el humor, se ha defendido diciendo que él es un "chico de mansión", pero la verdad es que Diyar le ha puesto un espejo delante de la cara: ambos son esclavos de sus apellidos.

Tras un matrimonio fallido y un divorcio a sus espaldas, Diyar sabe que su abuelo no le perdonará ni un solo desliz más.

Sin embargo, lo que no esperaban es que el miedo se hiciera realidad a la mañana siguiente. Los abuelos de Diyar se han presentado por sorpresa en la casa y, tras pillar a la pareja, la relación ha dado un giro radical. Ya no valen los escondites: el abuelo ha impuesto su ley y ahora Ferit deberá pedirle matrimonio si quiere seguir viéndola.