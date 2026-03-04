Antena3
Capítulo 511

¡Menudo susto! Salva defiende a Mabel frente a Esteban

El operario más problemático de la colonia amenaza con pegar a la hija de los Salazar y Salva interviene en el momento justo.

¡Vaya momento de tensión! Esteban ha entrado en la cantina con actitud chulesca y exigiendo desayunar gratis. Y claro, Mabel no ha dudado en pararle los pies.

“¿Quién te crees tú?”, le ha dicho al operario con el que Salva había hecho un trato para que no le denunciase después del incidente que tuvieron.

Así, Esteban ha perdido los nervios y ha amenazado con pegar a la camarera. Ha sido entonces cuando Salva ha intervenido en el momento justo.

“Tira para dentro Mabel”, le ha dicho muy alterado separando a ambos. Y por último, ha expulsado a Esteban de la cantina. ¿Volverá el operario a molestarles?

