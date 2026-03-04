Capítulo 511 de Sueños de libertad; 4 de marzo: Marisol le cuenta a Pablo que Gabriel le ha pedido que vigile a Damián

En el capítulo de Sueños de libertad de hoy…

Beatriz le ha reprochado a Álvaro que la haya convertido en cómplice de asesinato. Ahora que todo parecía ir sobre ruedas para ella… ¡aparece este gran contratiempo!

Por otro lado, Nieves va a comenzar a ser la nueva enfermera en el dispensario y rompe la carta de dimisión de Miguel. Así podrá estar más cerca de su hijo y ayudarle con todo lo que necesite.

Además, vaya momento de tensión hemos vivido cuando Mabel se ha encarado con Esteban y Salva ha intervenido en el momento justo. Así el cantinero ha echado al operario más problemático de la colonia fuera del establecimiento. ¿Volverá a darles problemas?

Gabriel le ha pedido a Marisol que esté al tanto de los movimientos de Damián. Ella, sin embargo, se lo ha contado a Pablo y él le ha advertido que Gabriel es una mala persona.

Por último, Andrés se ha sincerado con Begoña y ella le ha deseado que vuelva a enamorarse de nuevo. La mujer de Gabriel sabe que, aunque siga existiendo cariño entre los dos, lo mejor es que sean amigos. ¿Podrán conseguirlo?

