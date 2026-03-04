Antena3
Capítulo 511 de Sueños de libertad; 4 de marzo: Marisol le cuenta a Pablo que Gabriel le ha pedido que vigile a Damián

El marido de Begoña le ha pedido a Marisol que esté al tanto de los movimientos de Damián y que se lo cuente todo.

Capítulo 511 de Sueños de libertad; 4 de marzo: Marisol le cuenta a Pablo que Gabriel le ha pedido que vigile a Damián

En el capítulo de Sueños de libertad de hoy…

Beatriz le ha reprochado a Álvaro que la haya convertido en cómplice de asesinato. Ahora que todo parecía ir sobre ruedas para ella… ¡aparece este gran contratiempo!

Por otro lado, Nieves va a comenzar a ser la nueva enfermera en el dispensario y rompe la carta de dimisión de Miguel. Así podrá estar más cerca de su hijo y ayudarle con todo lo que necesite.

Además, vaya momento de tensión hemos vivido cuando Mabel se ha encarado con Esteban y Salva ha intervenido en el momento justo. Así el cantinero ha echado al operario más problemático de la colonia fuera del establecimiento. ¿Volverá a darles problemas?

Gabriel le ha pedido a Marisol que esté al tanto de los movimientos de Damián. Ella, sin embargo, se lo ha contado a Pablo y él le ha advertido que Gabriel es una mala persona.

Por último, Andrés se ha sincerado con Begoña y ella le ha deseado que vuelva a enamorarse de nuevo. La mujer de Gabriel sabe que, aunque siga existiendo cariño entre los dos, lo mejor es que sean amigos. ¿Podrán conseguirlo?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés sorprende a Valentina con un regalo

Capítulo 511 de Sueños de libertad; 4 de marzo: Marisol le cuenta a Pablo que Gabriel le ha pedido que vigile a Damián

Begoña le desea con cariño a Andrés que encuentre, de nuevo, el amor: “Te lo mereces”

Miguel, feliz con la decisión de su madre, ¡Nieves será la nueva enfermera en el dispensario

¡Menudo susto! Salva defiende a Mabel frente a Esteban

Beatriz explota tras la impactante confesión de Álvaro: “Me has convertido en cómplice de asesinato”

¡Menudo enfado! A Beatriz no le ha sentado nada bien descubrir que a su amante le persiguen en México por robo con homicidio.

