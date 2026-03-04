Miguel, feliz con la decisión de su madre, ¡Nieves será la nueva enfermera en el dispensario

Nieves le ha contado a su hijo Miguel que le han concedido el puesto como enfermera en el dispensario. Pero le ha asegurado también que solo lo aceptará… ¡si a él le parece bien!

Al fin y al acabo tan solo quiere ayudarle y ser su apoyo. Miguel ha acabado aceptando. Sabe que su madre lo hará bien.

Y así ella ha roto la carta de dimisión que había redactado el joven médico. Ella le ayudará a tratar y ser más cercana con sus pacientes seguro.

“Este será mi primer trabajo como enfermera”, ha comentado satisfecha.