Capítulo 511
Beatriz explota tras la impactante confesión de Álvaro: “Me has convertido en cómplice de asesinato”
¡Menudo enfado! A Beatriz no le ha sentado nada bien descubrir que a su amante le persiguen en México por robo con homicidio.
Todo parecía ir bien hasta que Álvaro ha soltado la bomba… ¡le persiguen en México por robo con homicidio! Y es que le ha costado admitirlo, pero finalmente ha acabado confesando.
“La policía mexicana no va a archivar el caso tan fácilmente, Beatriz”, le ha dicho preocupado.
Y así le ha empezado a contar que Doña Úrsula había muerto antes de que Álvaro se marchase del país.
Al enterarse de que el crimen por el que le persiguen es más grave de lo que creía, Beatriz se ha cogido un enfado monumental. “¡Me has mentido!”, le ha dicho enfadada.
Pero su amante le ha asegurado que solo quería encontrar un buen momento para contárselo. Y sobre todo, ha intentado tranquilizar a Beatriz. Él está prácticamente seguro de que, por estar en España, no le podrán encontrar.
Pero Beatriz no lo tiene tan claro y parece que sus planes se tuercen por momentos… ¿Conseguirá Álvaro salir ileso de todo este lío?, de no ser así, ¿arrastrará a Beatriz?
