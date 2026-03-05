Antes de que todo vuelva a empezar: la inédita carta de María a Manuel en Entre tierras

En un momento muy especial, María se sienta a escribir una carta a Manuel en la que repasa todo lo que han vivido durante estos veinte años. El personaje abre su corazón y confiesa cuánto le echa de menos, manteniendo vivo un amor que el tiempo no ha conseguido borrar.

En esta carta, María también le cuenta cómo han crecido sus hijos, Nicolás y Manuela, durante estos años de ausencia.

En esta pieza exclusiva, la voz de María hablando a Manuel como acostumbra a hacer en sus noches de desvelo, guía al espectador a través de sus recuerdos, sus decisiones y las huellas que dejó el final de la primera temporada. No es solo un adelanto: es una extensión del universo narrativo de la serie, pensada para que el público forme parte del relato antes incluso de que empiece el primer capítulo.

Una carta llena de emoción que conecta pasado y presente y que demuestra que, aunque hayan pasado veinte años, hay sentimientos que siguen intactos. ¡Descubre este relato inédito en el vídeo de arriba! Y no te pierdas el estreno de la segunda temporada de Entre Tierras el 15 de marzo en atresplayer.