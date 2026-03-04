Antena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés sorprende a Valentina con un regalo

El joven De las Reina le quiere agradecer a su compañera que le haya ayudado en la tarea para optimizar el transporte de perfumes.

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Pablo le echará en cara a Gabriel su intento de sobornar a Marisol para que espíe el nuevo negocio de Don Damián. ¡Parece que el director no contaba con que ella se lo contaría todo a Salazar!

Además, Andrés tendrá un bonito detalle con Valentina. Le regalará el libro infantil que ambos tuvieron de pequeños.

Mabel le pedirá a Claudia que le aclare porque la tiene tomada con ella. ¿Se sincerará Claudia realmente con la hija de los Salazar?

Por otra parte, Miguel será muy frío con Nieves. Y marcará distancias con ella en el trabajo a pesar de que sea su madre. “Te llamaré Doña Nieves”, le espetará.

En otro orden de cosas, ¡Paula servirá la cena a Tasio y Carmen! Y al hijo de Damián se le cambiará completamente la cara al descubrir que la camarera es ella. ¿Cómo transcurrirá la velada?

Por último, Beatriz tratará de convencer a Álvaro de que Gabriel no puede hacerles daño, pero él le dirá en tono amenazante que no entiende porque ella está tan tranquila con la situación. ¿Creerá que Beatriz le oculta algo?

No te pierdas todo lo que pasará en los próximos capítulos de Sueños de libertad en atresplayer.

Capítulo 511 de Sueños de libertad; 4 de marzo: Marisol le cuenta a Pablo que Gabriel le ha pedido que vigile a Damián

Begoña le desea con cariño a Andrés que encuentre, de

Miguel, feliz con la decisión de su madre, ¡Nieves será la nueva enfermera en el dispensario
¡Menudo susto! Salva defiende a Mabel frente a Esteban
Beatriz explota tras la impactante confesión de Álvaro: “Me has convertido en cómplice de asesinato”
¡Menudo enfado! A Beatriz no le ha sentado nada bien descubrir que a su amante le persiguen en México por robo con homicidio.

Silvia Abascal en Entre tierras
Entrevista

Silvia Abascal interpreta a Estrella, la mujer de Toscano en Entre tierras: “Ella se encuentra débil y depende de los cuidados de su familia”

La actriz se incorpora a la segunda temporada, que se estrena el 15 de marzo en atresplayer, para dar vida a uno de los personajes más delicados y especiales de la serie.

“Hacemos lo que nos da la gana”: Seyran le para los pies a su suegra en su primera cena como una Kantarci

La canción

La melodía que refleja el dolor de los protagonistas de En tierra lejana

Ecmel

Ecmel estalla contra Sadakat en prisión: “¡Prefiero la celda a estar con esta víbora!”

