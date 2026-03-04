Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés sorprende a Valentina con un regalo

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Pablo le echará en cara a Gabriel su intento de sobornar a Marisol para que espíe el nuevo negocio de Don Damián. ¡Parece que el director no contaba con que ella se lo contaría todo a Salazar!

Además, Andrés tendrá un bonito detalle con Valentina. Le regalará el libro infantil que ambos tuvieron de pequeños.

Mabel le pedirá a Claudia que le aclare porque la tiene tomada con ella. ¿Se sincerará Claudia realmente con la hija de los Salazar?

Por otra parte, Miguel será muy frío con Nieves. Y marcará distancias con ella en el trabajo a pesar de que sea su madre. “Te llamaré Doña Nieves”, le espetará.

En otro orden de cosas, ¡Paula servirá la cena a Tasio y Carmen! Y al hijo de Damián se le cambiará completamente la cara al descubrir que la camarera es ella. ¿Cómo transcurrirá la velada?

Por último, Beatriz tratará de convencer a Álvaro de que Gabriel no puede hacerles daño, pero él le dirá en tono amenazante que no entiende porque ella está tan tranquila con la situación. ¿Creerá que Beatriz le oculta algo?

