Capítulo 511
Begoña le desea con cariño a Andrés que encuentre, de nuevo, el amor: “Te lo mereces”
Andrés le confiesa a Begoña que no puede olvidarla, pero ella insiste en ser amigos.
Andrés no puede olvidar a Begoña, pero ella ha tomado una decisión y es seguir con su matrimonio adelante a ojos de todos para que sus hijos no sufran.
El joven De la Reina se ha sincerado con Begoña una vez más. “Cuando te veo no puedo evitar sentir lo mismo que el primer día”, le ha confesado.
Y claro ella le ha contestado que le pasa lo mismo, pero que confía que poco a poco todo irá doliendo menos. Y sobre todo que algún día conseguirán ser amigos.
Además, le ha comentado que ahora Julia dice que no quiere casarse en un futuro. A la pequeña le da miedo enamorarse por miedo a sufrir. “Julia dejará de sentir ese temor cuando vea que nosotros podemos ser felices en el amor”, ha comentado Begoña.
Y además le ha acabado deseando a Andrés que vuelva a encontrar el amor. “Te lo mereces”, le ha dicho con cariño. Y Begoña ha confesado que ella nunca podrá sentir eso junto a Gabriel, pero se ha consolado pensando que podrá dar su amor a sus hijos.
Finalmente, Andrés, resignado, se ha marchado. Solo le queda aceptar la decisión de Begoña, mientras Begoña se ha quedado llorando en silencio. Sabe que ha hecho lo correcto, pero le duele y mucho. ¿Algún día #Beganpodrán ser una realidad?
