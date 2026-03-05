Antena3
Esta noche en Perdiendo el juicio: la investigación da un nuevo giro con el arma del crimen

Tras descubrir que el arma del crimen es una de las plumas que se regalaron en la boda, el inspector les avisa que esa es la principal vía de investigación. Esta noche, nuevo capítulo en Antena 3.

Esta noche, en Perdiendo el juicio: Amanda sigue buscando la verdad

Celia Gil
Publicado:

Justo cuando Amanda y César están firmando los papeles del divorcio, aparece el inspector de policía para informarles que una de las plumas que se repartieron a los invitados, fue el arma del crimen.

“Hemos pedido una lista de toda la gente que pudo recibir una”, cuenta, ya que cualquiera pudo ser el arma del crimen. “Mi hermana no tenía ninguna pluma cuando salió de la habitación”, añade Amanda, para recordar que su hermana es inocente.

Cuando todos se van, Amanda y César se quedan solos: “Los papeles del divorcio, firmados. Están un poco manchados, pero creo que sirven ¿no?”, señala.

Una nueva vía de investigación se abre, mientras que Amanda y César ya están separados. Esta noche, a l as 23.00h un nuevo capítulo de Perdiendo el juicio en Antena 3.

