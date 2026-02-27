El destino mueve ficha: ¿están Ferit y Seyran condenados a entenderse?

¡Se acabó el tiempo! Ferit se presenta ante los inversores con unos dibujos que no son suyos, pero la jugada le sale fatal. “Son de mi exmujer", admite.

Los empresarios son tajantes: si quieren el contrato, necesitan a Seyran. "Si tu exmujer va a formar parte del diseño, lo haremos". Ahora, Ferit tiene que elegir entre ver cómo el legado de su abuelo desaparece o bajar la cabeza y suplicar a Seyran que le salve.

Pero la respuesta de Seyran lo dice todo: "No puedo hacerlo". ¿Dejará que los Korhan se hundan? No te lo pierdas en el próximo capítulo, en Antena 3. Este domingo, a las 22.00 horas. Y si no puedes aguantar, ya lo tienes disponible en atresplayer.