El destino mueve ficha: ¿están Ferit y Seyran condenados a entenderse?

En el próximo capítulo de Una nueva vida, asistiremos al momento que Ferit jamás pensó que llegaría. Su talento, su nombre y su futuro dependen de una sola persona: Seyran.

¿Volverá Seyran a la vida de Ferit?

¡Se acabó el tiempo! Ferit se presenta ante los inversores con unos dibujos que no son suyos, pero la jugada le sale fatal. “Son de mi exmujer", admite.

Los empresarios son tajantes: si quieren el contrato, necesitan a Seyran. "Si tu exmujer va a formar parte del diseño, lo haremos". Ahora, Ferit tiene que elegir entre ver cómo el legado de su abuelo desaparece o bajar la cabeza y suplicar a Seyran que le salve.

Pero la respuesta de Seyran lo dice todo: "No puedo hacerlo". ¿Dejará que los Korhan se hundan? No te lo pierdas en el próximo capítulo, en Antena 3. Este domingo, a las 22.00 horas. Y si no puedes aguantar, ya lo tienes disponible en atresplayer.

Seyran se confiesa en silencio: lo que siente por Ferit y lo que teme perder

Valentina y Andrés acercan posturas tras su desencuentro: "Todos tenemos un mal día"



Seren, una mujer con carácter que se creció ante las adversidades

Perdiendo el juicio llega líder y es la serie nacional más vista de la noche





Febrero se cierra con cifras récord para las series de Antena 3. El gran estreno de la serie turca En tierra lejana y el final de Renacer han marcado un mes sobresaliente.

Las tres verdades de Bahar que resumen su emocionante Renacer

Se cierra su historia dejándonos un legado de valentía y tres lecciones de vida que todas deberíamos recordar siempre para no volver a olvidarnos de quiénes somos.

¿Mar o refugio? El amargo reproche de Sinan que ha dejado a Seyran sin salida



Descubre el tráiler de la segunda temporada de Entre tierras: "Ojalá no hubierais aparecido nunca"

¿Quién es realmente Alya?: Cihan aprovecha la inocencia de su sobrino para descubrir el pasado de su cuñada

