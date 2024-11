¿Está todo perdido entre Seyran y Ferit?: esta noche, nuevo capítulo de Una nueva vida

Después de una intensa discusión, Ferit pone una condición desgarradora para salvar a Suna: Seyran debe acostarse con él.

Así, el capítulo de esta noche arranca con fuerza: "¿De verdad te has creído que puedo estar con una mujer que no me quiere?", le reprocha Ferit a Seyran, dejándola sola en la cama.

Con la vida de su hermana en juego, Seyran, decidida a hacer lo que sea necesario, se pone el picardías y se tumba junto a Ferit. Pero en un giro inesperado, él decide darle una lección inolvidable.

Cuando Seyran le pregunta qué ha hecho mal, Ferit le responde que no puede creer que piense que él es tan cruel. Luego, le explica el motivo detrás de su actitud: solo quería saber si realmente le quiere o no.

