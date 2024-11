El grito de auxilio de Suna deja a Seyran abatida: “Me suicidaré”

Al regresar a casa, tras la brutal paliza que su padre les ha dado a ella y a su hermana, Seyran se ha enfrentado a Ferit. Con una mirada llena de desprecio le ha dicho: "Eres despreciable, egoísta y patético, un oportunista. ¿Qué más puedes hacerme?".

La tensión entre ambos ha sido palpable, pero antes de que Ferit pudiera responder, ha sonado el teléfono. Suna, llorando desconsoladamente, ha informado a su hermana de su situación: "Mañana me llevan a Antep".

Su padre ha decidido casarla con un hombre de su ciudad natal, y esto es insoportable para ella. "No puedo irme, no soy como tú. Si me obligan, me suicidaré", le ha confesado.

Seyran, angustiada, ha intentado calmar a su hermana, prometiéndole que encontrará una solución. "Te lo juro, Suna. No dejaré que te vayas", le ha asegurado. Suna, por su parte, le ha suplicado: "Haz algo, Seyran. Solo Orhan o Halis pueden convencer a papá".

Antes de colgar, Suna le ha lanzado una advertencia desgarradora: "Si ese hombre me toca, será mi último aliento. Ya no tengo fuerzas", y con esas palabras, ha dejado a Seyran rota de dolor, decidida a hacer lo imposible para salvar a su hermana.