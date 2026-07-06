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En tierra lejana | 6 de julio

Ugur chantajea a Mine con el secreto de Cihan: "Ayúdame a huir y te diré qué abre esta llave"

El cardiólogo ha acudido a casa de Mine para pedirle ayuda y escapar del país a cambio de revelarle por qué Cihan va a por él.

Ugur chantajea a Mine con el secreto de Cihan: "Ayúdame a huir y te diré qué abre esta llave"

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Ismael Jiménez
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Tras el conflicto de Uğur con Sadakat, el líder de los Albora ha terminado disparándole en la mano. Rápidamente, el cardiólogo se ha dirigido a casa de Mine para conseguir que le ayude a escapar del país a cambio de revelarle el secreto de Cihan.

Con la mano ensangrentada, Ugur ha acudido a casa de Mine. Ella, que no esperaba su visita, se ha llevado una sorpresa viéndole allí: “¿Qué te ha pasado Ugur? ¿Estás bien?”. Sin dar explicaciones, se ha sentado directamente para intentar chantajearla.

Mine, muy ansiosa por saber qué pasaba, le ha seguido insistiendo: “¿Por qué querían matarte los Albora?”. Ugur le ha confirmado que él es una amenaza para la familia y por eso Cihan trata de deshacerse de él a toda costa. Él sabe cosas sobre la familia que la pueden desestabilizar por completo.

Ugur se ha negado a hablar, a cambio de revelarle el secreto de Cihan a Mine, le exige que le ayude a salir del país en uno de sus camiones: “Cuélame en alguno, saldré y seré libre”.

El cardiólogo le ofrece una llave del hospital con la que promete revelarle por qué Cihan quiere deshacerse de él, eso sí, siempre y cuando consiga lo que él quiere. ¿Conseguirá Mine averiguar el secreto de Cihan?

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