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En tierra lejana | 6 de julio

Mine quiere utilizar su embarazo para conseguir amarrar a Cihan: “Es mi última oportunidad”

Tras numerosos intentos fallidos por conseguir a Cihan a toda costa, Mine pretende utilizar su embarazo como excusa definitiva.

Mine quiere utilizar su embarazo para conseguir amarrar a Cihan: “Es mi última oportunidad”

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Ismael Jiménez
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Mine ha acudido a consulta para conocer cómo va su embarazo y elaborar el plan perfecto para conquistar definitivamente al líder de los Albora. Su especial interés por conocer el sexo del bebé antes de que se le acabe el tiempo para poder abortar, es el punto clave para que todo salga como ella quiere.

En consulta, se ha negado por completo a que salga a la luz su embarazo hasta conocer el sexo del bebé: “Hasta que no hayan pasado 10 semanas y se sepa el sexo del bebé no quiero que nadie sepa nada”.

“Tiene que ser un niño” ha suplicado Mine, que ve esta como la única forma que le queda para conquistar a Cihan.

Las palabras del ginecólogo, quien le ha aconsejado decírselo a Cihan, le han hecho estallar: “Lo que estás haciendo no está bien, tiene derecho a saberlo”. Mine no va a permitir de ninguna forma que esto suceda: “Prométemelo, no dirás nada. Cihan Albora no puede saber nada de esto”.

En un intento más por amarrar de una vez por todas a Cihan, Mine pretende utilizar su embarazo como su “última oportunidad” para alejarlo de Alya. ¿Cuál será finalmente el sexo del bebé?

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