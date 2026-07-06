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En tierra lejana | 6 de julio

La enfermedad de Fikriye cambia por completo a Alya al verla sufrir así

Alya estaba decidida a sacar a su madre de la mansión. Sin embargo, al verla sufrir los devastadores efectos del cáncer, todo ha cambiado en cuestión de segundos.

La enfermedad de Fikriye cambia por completo a Alya al verla sufrir así

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Alya ha regresado a la mansión y Sadakat no ha tardado ni dos minutos en volver a cargar contra Fikriye, culpándola de haber traído más problemas y más vergüenza a la familia Albora.

Lejos de quedarse callada, Alya se ha enfrentado a su suegra. Cuando la discusión estaba a punto de ir a más, Cihan ha intentado poner fin al enfrentamiento. Pero Alya ya había tomado una decisión: iba a ser ella misma quien hablara con su madre.

Dispuesta a pedirle que abandonara la mansión, Alya ha entrado en la habitación de Fikriye. Sin embargo, lo que ha encontrado al otro lado de la puerta la ha dejado completamente paralizada.

Fikriye estaba siendo atendida por Pakize y Umut después de encontrarse muy mal. La mujer apenas podía mantenerse en pie, sufría fuertes náuseas y tenía fiebre. Los efectos del tratamiento estaban pasando factura a su cuerpo de una forma cada vez más evidente.

La doctora ha dejado a un lado el enfado en cuanto la ha visto. Sin decir una sola palabra, se ha acercado para ayudarla mientras intentaban acomodarla de nuevo en la cama. Al comprobar su estado, incluso ha insistido en que debía volver al hospital, aunque Fikriye se ha negado una vez más.

El momento ha sido especialmente duro para Alya. Aunque conoce perfectamente la enfermedad de su madre, verla tan débil y vulnerable ha sido muy diferente a escuchar un diagnóstico. Por primera vez ha tenido delante la realidad de todo lo que está sufriendo.

Poco después, Sadakat también ha entrado en la habitación dispuesta a continuar la discusión. Sin embargo, al encontrarse esta situación, se ha callado y se ha marchado.

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