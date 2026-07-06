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Capítulo 597

Beatriz fantasea con separar a Juanito de Begoña y formar con Gabriel la familia con la que siempre soñó: “Yo sería su única madre”

La niñera ansia con formar una familia con Gabriel y Juanito y parece que no va a parar hasta conseguirlo.

Beatriz fantasea con separar a Juanito de Begoña y formar con Gabriel la familia con la que siempre soñó: “Yo sería su única madre”

Beatriz fantasea con separar a Juanito de Begoña y formar con Gabriel la familia con la que siempre soñó: “Yo sería su única madre”

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Marta Jorge
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Hacer correr los rumores sobre Begoña y Eduardo es la gran baza de Beatriz para conseguir a Gabriel. La niñera ha aprovechado este momento a solas para recordarle que su mujer le engaña y que, por eso mismo, no pasa nada porque él también lo haga.

“Tú, Juanito y yo sí que somos una familia de verdad”, le ha dicho, y Gabriel le ha pedido que deje de soñar. Pero parece que nada va a cesar su deseo por arrebatarle su familia a Begoña.

Incluso le ha planteado la idea de que, si separaran en este momento a Juanito de la enfermera, él nunca la recordaría y Beatriz sería su única madre. Al menos, Gabriel ha sido contundente en esto y ha dejado claro que no quiere arriesgarse a perder a su hijo.

Lo que está claro es que Beatriz no va a dejar de intentarlo: “Te estás equivocando”, le ha dicho tratando de seguir con su idea. Gabriel le ha parado y se ha marchado. Por el momento parece que se resiste a hacerle caso, pero, ¿conseguirá Beatriz convencer a Gabriel?

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