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En tierra lejana | 29 de junio

"Yo quiero ser tu hijo": el emocionante momento en el que Cihan Deniz llama papá a Cihan

Se nos ha metido algo en el ojo. Después de estar a punto de morir ahogado, el niño ha querido darle las gracias a su tío de una manera que ha hecho llorar a la mismísima Alya.

"Yo quiero ser tu hijo": el emocionante momento en el que Cihan Deniz llama papá a Cihan

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La calma ha vuelto por fin a la casa de los Albora, pero las emociones siguen a flor de piel. Tras pasar por el hospital, Alya y Cihan han arropado al pequeño Cihan Deniz en la cama, todavía con el miedo en el cuerpo por lo cerca que estuvieron de la tragedia. Consciente del peligro que ha corrido, el niño ha prometido no volver a salir sin permiso.

Mientras le ponían un pijama limpio y jugaban con él para devolverle la sonrisa, ha llegado el momento más tierno de la noche. Agradecido por haberle salvado la vida, el pequeño ha mirado a Cihan para darle las gracias de la forma más sincera posible: "Eres el mejor".

Cihan, conmovido, se ha sentado a su lado para recordarle lo importante que es para él y la promesa que le hizo de cuidarlo siempre como si fuera su padre. Ha sido entonces cuando el niño ha sorprendido a todos: "Ya, pero es que yo quiero ser tu hijo".

Mirando a su madre en busca de aprobación, Cihan Deniz le ha preguntado: "¿Me dejas que llame papá al tío Cihan?". Alya, aguantando las lágrimas por todo lo ocurrido, ha dicho que sí.

Muy emocionado, el niño le ha dicho que lo quiere muchísimo, demostrando que, a veces, los lazos del corazón son mucho más fuertes que los de la sangre.

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