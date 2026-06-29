"Mami, tenía mucho miedo": Cihan Deniz reaparece sano y salvo tras caer al río

Después de vivir uno de los momentos más duros de sus vidas, Alya y Sadakat siguen esperando noticias junto al río sin saber qué ha ocurrido con Cihan Deniz. La desesperación se apodera de ambas mientras pasan los minutos y no aparece nadie.

El primero en regresar es Kaya. Empapado y sin apenas fuerzas para hablar, su presencia deja claro que algo ha pasado. Sin embargo, nadie consigue sacar una explicación de su boca.

Poco después llega la imagen que cambia por completo la situación. Cihan aparece con Cihan Deniz en brazos. El niño está a salvo. Alya corre hacia él sin poder contener las lágrimas. Entre abrazos y lágrimas, la doctora intenta comprobar que está bien mientras el pequeño trata de tranquilizarla. "Mami, tenía mucho miedo", le confiesa muy afectado por todo lo ocurrido.

Mientras todos intentan recuperarse del susto, Cihan Deniz tiene un gesto que vuelve a demostrar el vínculo tan especial que existe entre ellos. Mirando al líder de los Albora, le da las gracias por haber ido a buscarlo.

Esta noche, capitulazo imperdible en Antena 3. Y ya está disponible en atresplayer.

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