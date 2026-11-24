Alya y Cihan estaban disfrutando de un momento de cariño cuando el pequeño Cihan Deniz ha entrado en la habitación con una idea que ha sorprendido a los dos: ¡quiere ser como su padre cuando sea mayor!

El niño ha contado que ha escuchado a Kadir y Musafer hablar de su trabajo y ha querido saber a qué se dedican los Albora. Cihan le ha explicado que tienen una empresa de logística y que se encargan de transportar mercancías con sus camiones.

Sin embargo, Cihan Deniz ha dejado claro que no quiere dedicarse a cargar cajas ni tampoco ser médico como su madre. “Seré el líder de los Albora, como papá”, ha asegurado, convencido de que quiere seguir los pasos de Cihan.

Alya no ha tardado en recordarle que habían hablado muchas veces de su futuro y que le había prometido estudiar en la universidad. Pero el pequeño no ha cambiado de opinión y ha seguido defendiendo su idea.

Así, ha dejado claro lo mucho que Cihan Deniz admira a Cihan, aunque Alya sigue empeñada en que su hijo tenga un futuro alejado de las responsabilidades de la familia Albora