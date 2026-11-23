Después de lo ocurrido en la plaza, el doctor Yalçın estaba esperando a Cihan en la mansión Albora para atenderlo. Por suerte, la herida ha sido superficial y todo ha quedado en un susto. Ya en la habitación, Cihan ha aprovechado para darle una noticia a su amigo: ¡es el nuevo jefe médico del hospital! Lo ha recomendado para el puesto y la Junta ha aprobado su nombramiento.

Yalçın se ha quedado sorprendido y, aunque al principio ha dudado, ha terminado aceptando. Antes de marcharse, Alya le ha agradecido a Cihan su decisión, convencida de que su amigo es la persona adecuada para el cargo.

Pero la conversación ha cambiado cuando se han quedado solos. Cihan ha intentado bromear sobre quién le sacará las balas a partir de ahora, pero Alya no está para bromas. Sabe que la anestesia puede poner en peligro a Cihan por su aneurisma y no soporta pensar que pueda perderlo.

“¿Por qué arriesgaste tu vida?”, le ha preguntado, muy afectada. Y es que Alya todavía no ha olvidado cuando Cihan estuvo a punto de morir. “¿Tengo que seguir apretando los dientes pensando que va a pasarte algo y que voy a perderte?”, le ha reprochado.

Cihan ha conseguido salir ileso de una situación que podría haber acabado en tragedia, pero Alya tiene claro que no quiere volver a pasar por algo así. ¿Hasta cuándo seguirá arriesgando su vida?