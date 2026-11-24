Los De la Reina siguen muy preocupados por Julia y Juanito, que continúan desaparecidos. ¡Gabriel se los ha llevado!

Con este panorama, Valentina le confiesa a Claudia que cree que Andrés querrá aplazar la boda hasta que los niños aparezcan.

Sin embargo, tiene miedo de que se retrase el día más importante de su vida: “No puedo esperar más para casarme con Andrés”, le dice a su amiga, explicándole que siente que algo malo podría pasar si la boda se aplaza.

Claudia intenta tranquilizarla y le pide que no se ponga en lo peor. Cree que lo mejor que pueden hacer es aplazar la boda y celebrarla cuando Julia y Juanito hayan vuelto a casa sanos y salvos. ¿Qué decisión tomarán Valentina y Andrés?