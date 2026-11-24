Sadakat ha hablado a solas con Alya para advertirle de lo que puede pasar cuando Boran salga del calabozo y recupere su identidad. Sabe que ninguno de sus hijos está dispuesto a renunciar a ella y teme que la situación empeore todavía más.

Alya, sin embargo, ha vuelto a dejar clara su decisión: no piensa regresar con Boran, pase lo que pase. Pero Sadakat le ha recordado que su hijo puede negarse a concederle el divorcio y que tampoco estará dispuesto a renunciar a Cihan Deniz.

Por eso, le ha hecho una propuesta que Alya no esperaba: que coja al pequeño y huya, lejos de Boran y también de Cihan. Incluso le ha ofrecido su apoyo para que nadie pueda encontrarlos.

Lo que Sadakat no sabía es que Cihan estaba escuchando la conversación desde la puerta. Al oír sus palabras, ha entrado en la habitación y ha dejado clara su postura: “Alya no se va a ninguna parte. Se quedará aquí como mi mujer”.

Y Alya no ha dudado en ponerse de su lado. “Soy la mujer de Cihan. Elijo quedarme a su lado”, ha asegurado, rechazando la propuesta de Sadakat.

A pesar de todo, Sadakat ha seguido insistiendo en que debe marcharse. Pero Alya y Cihan han salido juntos de la habitación, decididos a no separarse. ¿Hasta dónde llegará Sadakat para evitar el enfrentamiento entre sus dos hijos?