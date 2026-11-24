Berrak ha llamado a Hayal para contarle que Refika la ha agredido y que, después de la caída, ha estado a punto de perder al bebé que espera. Pero no se ha quedado ahí. También ha acusado a Zeynep de querer poner a todo el mundo en su contra.

Cuando Serhat ha llegado a casa, se ha encontrado con Hayal e Ilkim muy preocupadas por su madre. Las dos han querido saber qué había ocurrido y Zeynep les ha explicado que el enfrentamiento ha tenido lugar después de que Berrak mandara destrozar el carro de su padre. Serhat, por su parte, ha aclarado que Refika no sabía que Berrak estaba embarazada cuando la ha empujado.

Pero las explicaciones no han hecho cambiar de opinión a las niñas. Aunque saben todo lo que ha hecho su madre y siguen dolidas con ella, no soportan pensar que alguien pueda hacerle daño. Al fin y al cabo, sigue siendo su madre, por mucho que estén enfadadas.

Después, Serhat ha reconocido ante Zeynep que no es tan fácil que sus hijas dejen de preocuparse por Berrak. Han pasado toda la vida con ella y sus sentimientos no van a cambiar de un día para otro. Y justo eso es lo que más miedo le da a Zeynep cuando piensa en Kader.

La joven teme que Berrak también consiga ganarse a la pequeña y que algún día Kader prefiera estar con su madre biológica. Serhat ha intentado tranquilizarla: nadie quiere a Kader como Zeynep, pero Kader tampoco quiere a nadie como a ella.