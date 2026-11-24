Julia empezará a descubrir la verdadera cara de Beatriz, Valentina y Andrés aplazarán su boda y Miguel tendrá claro que no quiere tener hijos.

Esto es todo lo que va a pasar en el próximo capítulo

En el próximo capítulo de Sueños de libertad, la impotencia se apoderará de los De la Reina cuando la comandancia se niegue a registrar la denuncia de Begoña por la desaparición de los niños.

Mientras tanto, Beatriz descubrirá que Julia sabe más de lo que debería y la amenazará para que guarde silencio. ¡La niña se quedará sin palabras!

Además, Miguel le confesará a Claudia que no quiere tener hijos, una decisión que dejará a la joven completamente impactada.

Por su parte, Paula sufrirá los señalamientos en la colonia y buscará apoyo en Tasio, aunque le pedirá que no intervenga.

Valentina y Andrés comunicarán que han decidido aplazar su boda, una noticia que también afectará a Begoña.

Don Agustín pensará que la mujer de la que Josema está enamorado podría ser… ¡Nieves!

Y Fina seguirá pensándose si debe marcharse o no a Argentina. ¿Qué hará?

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.