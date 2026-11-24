Josema ha decidido sincerarse con Mabel después de que ambos estuvieran a punto de besarse.

“Me he comportado como un estúpido contigo, sobre todo cuando estoy negando lo evidente”, le dice Josema a Mabel en un ataque de sinceridad.

Le confiesa que se quedó hundido cuando su mujer murió, pero que ahora hay una mujer que ha empezado a llenar ese vacío y esa persona es precisamente ella… ¡Mabel!

“Eres preciosa y me encanta el entusiasmo con el que afrontas la vida”, le dice a la joven, que se queda impactada ante sus palabras.

Sin embargo, Josema también le confiesa que nunca podrá pasar nada entre ellos por todo lo que tienen en contra.

Mabel le responde que ni sus padres, ni la edad, ni los comentarios de la gente le importan, pero a Josema sí.

El arquitecto le explica que para él todo eso influye, y mucho, y que prefiere poner distancia entre ellos antes de que pueda arrepentirse.