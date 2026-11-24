En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto cómo los De la Reina han tenido que recular en sus amenazas.

Esto es todo lo que ha pasado en el capítulo

Begoña ha acudido a comandancia a denunciar a Gabriel. No ha querido tener más paciencia, cree que esperar solo empeorará la situación.

Por su parte, Damián le ha dicho a Pablo que no utilizará la información de Cifuentes en contra de Gabriel. Ha asegurado que encontrarán otra solución. ¿Será solo algo temporal hasta que devuelva a los niños?

En la casa del bosque, Julia ha empezado a preguntar. ¡Quiere hablar con su madre! Beatriz se ha excusado diciendo que los teléfonos no funcionan bien... ¡La vida rural!

A solas, Beatriz y Gabriel han estado disfrutando del tiempo que pasan solos. Mientras estaban acaramelados en el sofá, no se han preocupado por cerrar la puerta, desde la que les observaba Julia. ¡La pequeña de la casa ahora lo sabe todo! ¿Aprovechará esa información para reencontrarse con su madre?

Miguel ha descubierto que el niño Jorge tiene un problema de nacimiento en la garganta, y que podría ser la explicación de su rebeldía.

Josema por fin ha decidido ser sincero, le gusta Mabel, pero tienen demasiadas cosas en su contra y ambos son conscientes. ¿Lo intentará de nuevo la joven?

Valentina, a escondidas, le ha confesado a Claudia sus preocupaciones. Teme que, si no se casa ahora, las cosas se tuerzan. ¡No quiere que la boda se aplace!

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.