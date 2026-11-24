Sinem Ünsal no olvidará fácilmente su paso por Nueva York. La actriz que da vida a Alya en En tierra lejana ha viajado a Estados Unidos junto a Ozan Akbaba con motivo de la nominación de la ficción turca a mejor telenovela en los Premios Emmy Internacionales.

Antes de conocer el fallo del jurado, la actriz ha atendido a los medios de comunicación en la alfombra roja y ha reconocido que era la primera vez que asistía a estos premios. En declaraciones recogidas por la prensa turca, Sinem ha confesado que se sentía muy honrada de estar allí y que, independientemente del resultado, la nominación ya era motivo de alegría.

La actriz también ha podido comprobar hasta dónde ha llegado el éxito de la serie. Horas antes de la gala, sus seguidores le han preparado una sorpresa junto a Ozan Akbaba en pleno Times Square, donde han proyectado imágenes de la historia de amor de Alya y Cihan en una de sus enormes pantallas.

Aunque En tierra lejana finalmente no se ha alzado con el premio, Sinem Ünsal regresa a Turquía con el reconocimiento de haber representado internacionalmente a la serie con la que ha conquistado también al público español.