Damián estaba dispuesto a hundir para siempre a Gabriel. Le iba a contar a Hugo Brossard que su sobrino provocó la explosión de la caldera, pero la desaparición de Julia y Juanito lo ha cambiado todo.

Gabriel se los ha llevado y Damián cree que lo mejor es no denunciar a Gabriel para que sus nietos vuelvan a casa y poner fin a esta guerra familiar.

“Necesito volver a ver a mis niños”, le dice Gabriel a Pablo tras comunicarle la noticia.

El padre de Mabel y Miguel le pide a Damián que se replantee su decisión porque la empresa es precisamente el legado que le va a dejar a Julia y a Juanito y si le denuncia podrá acabar para siempre con Gabriel.

Además, Pablo le dice que sabe que tarde o temprano la perfumera volverá a ser de los De la Reina.

Finalmente, Pablo le dice que respeta su decisión, pero que le da rabia que de nuevo Gabriel vuelva a salirse con la suya. Además, le comunica que si Gabriel sigue desaparecido tendrán que buscar un nuevo director o directora para la empresa.