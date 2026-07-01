Cihan rompe el sueño de Nare y Şahin: les obliga a separarse

Sahin ya no está dispuesto a perder a Nare otra vez. Después de llevársela a su casa, ha dejado muy claro cuáles son sus intenciones: esperará a que se divorcie y después pedirá su mano. Pero delante de él se ha encontrado con un obstáculo: Cihan.

El jefe del clan le ha recordado que su hermana está casada todavía. Aunque entiende lo que sienten el uno por el otro, también cree que hay límites que no se pueden cruzar. Sin embargo, Sahin ha recordado que fue él quien sacó a Nare de casa de Oskan. "No dejaré que se vaya. No lo permitiré", ha asegurado. Para él, devolverla ahora significa correr el riesgo de perderla para siempre.

Nare tampoco se ha quedado callada. Cuando Cihan le ha preguntado si realmente piensa divorciarse, la joven ha confirmado que sí. El proceso ya está en marcha, pero eso no ha sido suficiente para cambiar la decisión del líder de los Albora.

Aun así, Cihan ha querido dejar algo claro. "¿Cuándo me he opuesto yo a lo vuestro?", les ha preguntado. Según él, nunca ha intentado separarlos, pero las circunstancias han cambiado y ahora debe actuar de otra manera.

Finalmente, ha puesto punto final a la discusión. "No sé qué os deparará el futuro, pero ahora las cosas han cambiado", ha explicado antes de llevarse a Nare con él. Mientras ella se marchaba, Sahin ha tenido que quedarse atrás, obligado a esperar una vez más por la mujer que ama.

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