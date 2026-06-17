El inesperado regreso de Fikriye destapa la gran mentira de Alya ante toda la familia Albora

Después de sufrir un accidente, Alya regresa a la mansión convencida de que podrá recuperarse, pero se encuentra de frente con Fikriye, la mujer que la abandonó. Su aparición sorprende a todos y desencadena una situación incómoda para la doctora En tierra lejana.

La presencia de su madre biológica deja al descubierto la versión que Alya había contado sobre su pasado. Cihan queda impactado al descubrir que su esposa le ocultó información sobre su familia, mientras nuevas preguntas amenazan con cambiar su relación para siempre.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas