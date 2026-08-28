Sadakat hará lo que sea para callar a Mine antes de que llegue hasta Ecmel: en los próximos capítulos de En tierra lejana

La situación se complica cada vez más después de la tragedia. Mine sobrevive, pero Sadakat sabe que todavía no pueden estar tranquilos. Si consigue salir del hospital, puede ir directamente a buscar a Ecmel y contarle todo lo que sabe.

Demir, por su parte, advierte a la familia de Zerrin. Cihan y los demás están ocultando algo, aunque no ha conseguido averiguar qué es, sabe que es muy grave. Pero el momento más duro llega cuando Mine se encuentra con Cihan después de perder a su bebé. El dolor se convierte en rabia y no duda en reprocharle la decisión que tomó aquel día. “Has sacrificado tu propio bebé para salvar a Alya”, le echa en cara.

Mientras tanto, Sadakat vive con el miedo de que Mine termine hablando. Ecmel ya está esperando y, si consigue hacerse con los documentos que pueden demostrar la verdad, las consecuencias para todos pueden ser devastadoras.

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