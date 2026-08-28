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En tierra lejana | Lunes y martes

Sadakat hará lo que sea para callar a Mine antes de que llegue hasta Ecmel: en los próximos capítulos de En tierra lejana

Mine ha perdido a su bebé y, destrozada, se enfrenta a Cihan. Mientras tanto, Sadakat teme que la joven salga del hospital y cuente toda la verdad a Ecmel. Y Demir pone todavía más presión sobre la familia de Zerrin al advertirles de que Cihan y los suyos esconden un secreto.

Sadakat hará lo que sea para callar a Mine antes de que llegue hasta Ecmel: en los próximos capítulos de En tierra lejana

Sadakat hará lo que sea para callar a Mine antes de que llegue hasta Ecmel: en los próximos capítulos de En tierra lejana

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La situación se complica cada vez más después de la tragedia. Mine sobrevive, pero Sadakat sabe que todavía no pueden estar tranquilos. Si consigue salir del hospital, puede ir directamente a buscar a Ecmel y contarle todo lo que sabe.

Demir, por su parte, advierte a la familia de Zerrin. Cihan y los demás están ocultando algo, aunque no ha conseguido averiguar qué es, sabe que es muy grave. Pero el momento más duro llega cuando Mine se encuentra con Cihan después de perder a su bebé. El dolor se convierte en rabia y no duda en reprocharle la decisión que tomó aquel día. “Has sacrificado tu propio bebé para salvar a Alya”, le echa en cara.

Mientras tanto, Sadakat vive con el miedo de que Mine termine hablando. Ecmel ya está esperando y, si consigue hacerse con los documentos que pueden demostrar la verdad, las consecuencias para todos pueden ser devastadoras.

No te pierdas los nuevos capítulos de En tierra lejana, este lunes y martes a las 23:00 horas, en Antena 3. Y ya disponible en atresplayer.

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