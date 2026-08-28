Las abuelas intervienen en la crisis del “email bomba” para solucionar las cosas

Después de pasarse meses diseñando planes para volver a su antiguo hogar, los Vicho estaban a un paso de cumplir su objetivo. Un paso que, en el último momento, decidieron no dar para así seguir en la ciudad de la que se han enamorado. ¿El problema? Accidentalmente activaron la última fase del objetivo al enviar el “email bomba”.

De este modo y con las abuelas recién sacadas de la cama, los niños ponen en marcha lo que parece que será su último plan: “Operación ciao email”. Un sistema perfectamente diseñado con el que intentarán eliminar el correo electrónico que mandaron por accidente al antiguo jefe de Mateo.

Lo tienen todo perfectamente pensado y, con Paloma y Juana como aliadas, las probabilidades de éxito no son precisamente bajas. ¡Dale play al vídeo para descubrir esta estrategia infalible!

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