La guerra por el poder estalla en los Albora: Ecmel desafía públicamente a Cihan

Delante de todos, Ecmel ha acusado a Cihan de haber ocupado su lugar durante todos estos años y le ha recordado que él se considera el verdadero dueño de las tierras de los Albora: “Has ocupado mi lugar todos estos años, usurpador. Pero ahora estoy de vuelta”.

Cihan no ha permitido que Ecmel imponga su autoridad y le ha recordado que ya no forma parte de la familia. Además, lo ha señalado como un traidor y una amenaza para los Albora.

El enfrentamiento ha subido de tono cuando Sahin ha intentado defender a su padre. Cihan ha dejado entonces muy clara su posición y ha advertido a todos: “Este hombre es mi enemigo. ¿Está claro? ¡Este hombre es mi enemigo! Y quien quiera ponerse de su lado, que sepa que además está en mi contra”.

Ecmel también ha intentado demostrar que todavía conserva su poder entre las familias de la región, pidiendo que lo defiendan con armas, pero su sobrino ha ordenado que las bajaran y ha dejado claro que nadie en sus tierras tiene que arrodillarse, inclinarse ni besar la mano de nadie.

Finalmente, el empresario ha pedido a todos que recuerden lo que han presenciado y ha dado por terminada la reunión.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas