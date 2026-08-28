“Ese niño es igual que tú”: El divertido primer encuentro de Esme y Kazim con su nieto Tesko

Esme y Kazim fueron con Ferit al humilde barrio donde vive la madre de Zehra para solucionar el problema. Nada más llegar, la pobreza del lugar los dejó sin palabras.

Fue en ese momento cuando se cruzaron por primera vez con Tesko, el niño que Seyran y Ferit acaban de adoptar. La desenvoltura del pequeño los sorprendió desde el primer instante. Sin ningún tipo de reparo, el niño les preguntó: “¿A dónde vais, jóvenes?” que dejó a Kazim asombrado: “¿Jóvenes? ¿Pero quién es este niño?”.

Al ver el descaro y la actitud del niño, sus suegros no dudaron en decirle a Ferit que el pequeño es exactamente igual a él. Además, cuando Kazim quiso saber si se creía el dueño del barrio, Tesko le respondió sin despeinarse que él era el rey.

Un primer contacto muy divertido que dejó a los abuelos fascinados con su nuevo nieto y que demuestra que el pequeño dará mucho que hablar en la familia.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas