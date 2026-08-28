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MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 12

Los Vicho se marcan un Ocean's 11 con la “Operación ciao email"

El plan “Desactivar Bomba” es la única esperanza de los Vicho para no tener que mudarse de nuevo y, para ello, han recurrido a una estrategia digna de Ocean’s 11.

Padre no hay más que uno, la serie

Los Vicho se marcan un Ocean's 11 con la “Operación ciao email"

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Borja Tamayo
Publicado:

Los Vicho no necesitan a George Clooney ni a Brad Pitt para marcarse todo un Ocean’s 11 cuando de salirse con la suya se trata. Puede que no estén atracando el casino con mejor seguridad de Las Vegas; sin embargo, la complejidad del plan bien no es precisamente poca.

Entregar un paquete con la mejor amiga de Álex dentro, quien abre las puertas al resto de los niños para que lleguen al despacho del director sin que nadie les pille. Una vez ahí, Blas es el encargado de hackear la cuenta de correo electrónico y, de este modo, borrar el “email bomba” que tantos problemas les puede causar.

Tensión, imprevistos y una cuenta atrás repleta de adrenalina hacen que esta sea una de las escenas más emocionantes (y divertidas, ya que estamos) de la temporada. ¡Dale play al vídeo para verla de nuevo!

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