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En tierra lejana | 25 de agosto

Cihan rompe a llorar ante la tumba de su hermano en una desgarradora confesión: "Me enamoré, perdóname"

El líder de los Albora está más emocional que nunca y ha ido a visitar la tumba de su hermano para pedirle perdón por haberse enamorado de Alya.

Cihan rompe a llorar ante la tumba de su hermano en una desgarradora confesión: "Me enamoré, perdóname"

Cihan rompe a llorar ante la tumba de su hermano en una desgarradora confesión: "Me enamoré, perdóname"

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Ismael Jiménez
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Cihan tiene sentimientos encontrados por todo lo que está viviendo con Alya. El líder de los Albora se siente mal por haberse terminado enamorando de la exmujer de su hermano Boran y ha ido a visitarle al cementerio para pedirle perdón por ello.

“Al principio no quería casarme con Alya”, le ha asegurado con lágrimas en los ojos. Pero, todas las situaciones que han vivido juntos y el apoyo que se han demostrado con el paso del tiempo, ha terminado uniéndolos: “Hice mío su dolor. Cargué con sus heridas y ella cargó con las mías”.

Cihan se siente culpable, pero, tiene un sentimiento de amor hacia Alya que compensa toda la culpa que siente. Aun así, el líder de los Albora se ha visto obligado a visitar a su hermano Boran para ofrecerle sus disculpas: “Me enamoré. Perdóname”.

¿Qué pensaría Boran de esto?

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