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MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 11

Los niños la lían con el “email bomba” que puede cambiarlo todo

La última fase del “Caos Total” llega en forma de “email bomba”. Sin embargo, en el último momento, cometen un error que lo podría cambiar todo.

Padre no hay más que uno, la serie

Los niños la lían con el “email bomba” que puede cambiarlo todo

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Borja Tamayo
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Por una vez, los efectos del plan de los jóvenes Vicho parecen estar resultando como habían imaginado en un principio. El “Caos Total” ha sido todo un éxito y, para conseguir volver a su antigua ciudad, solo les queda rematar el trabajo con un temido “email bomba”.

La estrategia tiene su miga: Enviar un correo electrónico al antiguo jefe de su padre haciéndose pasar por una periodista y, en el cuerpo, preguntar cómo es posible que no contratan a Mateo en el pasado cuando era un auténtico experto en energías renovables. ¿El resultado? Lo vuelven a fichar en la empresa y, así, la familia al completo regresaría a su hogar.

Sin embargo, justo antes de mandarlo, los niños recogen cable. A la hora de la verdad, todos han encontrado su sitio en su nueva casa y no están dispuestos a marcharse. Pero, por accidente, el email se envía igualmente. ¡La bomba ha sido lanzada!

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